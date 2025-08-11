В России недосчитались китайских туристов

Туроператоры заметили снижение спроса на туры в Россию со стороны китайских туристов.

По словам гендиректора «Тари Тур» Марины Левченко, бронирований по групповым безвизовым спискам в ее компании примерно на 10% меньше, чем в 2024 году. Замедление динамики стало особенно заметно к летнему сезону, зимой китайские туристы ехали в Россию активнее. В «Интуристе» рассказали, что им удалось удержать объемы за счет приема большего количества групп, но тенденция тревожная: если годом ранее в каждой группе в среднем прибывало по 25–30 человек, то теперь лишь 15–20.

Основной причиной снижения интереса китайских гостей к поездкам в нашу страну специалисты называют удорожание туров из-за заметного укрепления рубля. Еще зимой за доллар давали более 100 руб., а теперь – только 80. Въездные турпакеты увеличились в цене примерно на 30%, а туристы из Китая очень чувствительны даже к минимальным колебаниям стоимости.

«У нас и туристы, и туркомпании рады выгодным тарифам китайских авиаперевозчиков на маршрутах между РФ и КНР. А вот некоторые партнеры из Китая, напротив, отмечают, что их клиентам стало слишком накладно летать в Россию. Раньше, когда их турфирмы отправляли к нам туристов десятками тысяч, они ставили чартеры, и это выходило дешевле», – рассказали в одном из туроператоров.

Кроме того, желанию съездить в Россию не способствует и нестабильная обстановка в наших аэропортах – вероятные отмены или задержки рейсов из-за частых введений плана «Ковер». Туристы из восточно-азиатских стран и Китая в частности предпочитают выбирать предсказуемые варианты отдыха с минимальными рисками нештатных ситуаций.

Согласно статистике погранслужбы ФСБ РФ по въезду иностранных туристов за первое полугодие 2025-го, в нашей стране с января по июнь побывало 317 тыс. граждан КНР – на 5,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако эти цифры отражают данные о пересечениях границы, в том числе через наземные пункты пропуска. Применительно к туризму они не вполне корректны, так как туристические группы, о которых говорят туроператоры, в основном прибывают воздушным транспортом.

