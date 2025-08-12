В АТОР сообщили о росте спроса на «приключенческий» туризм

При этом активный отдых не распространён массово. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Спрос на приключенческий, активный туризм растёт, у туристов совершенно явно есть больше запросов на такого рода туры. Но это не означает отказа от отдыха на море и это не означает, что эти направления стали массовыми. Такой туризм по определению не может быть массовым. Потому что люди, которые отправляются в такие туры, они хотят переживать совершенно особый опыт — общения с природой, преодоления чего-то. И не это не может быть многомиллионным потоком, это не конвейер. Но спрос действительно увеличился».

Ранее в АТОР назвали пять самых популярных направлений для отдыха в России. В список лидирующих регионов вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Калининград, рассказала Майя Ломидзе.