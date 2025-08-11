Туристка в Сочи потребовала от РЖД деньги из-за атаки беспилотников

Пассажирка, инвалид 2-й группы, не смогла уехать на поезде из Сочи в Москву из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотников в минувшую пятницу. Женщина считает, что не попала вовремя на вокзал не по своей вине, но вернуть полную стоимость билетов у нее не получилось.

Дело было 8 августа. В Сочи в тот день, напоминает Равиля К., дважды вводился режим ЧС из-за ракетной опасности – в 12:46 и 19:12. При этом ее поезд в столицу отправлялся в 20:28. В 19:50, когда действовал режим, пассажирка поняла, что не успевает на вокзал:

«Нарушать правила режима при ЧС, рисковать жизнями мы не стали», – написала женщина в обращении к РЖД в социальной сети «ВКонтакте», имея в виду, что в официальных сообщениях властей она слышала рекомендации оставаться в укрытии и не использовать авто в качестве него.

Туристка сдала электронный билет, и по общим правилам при возврате билета за небольшое время до отправления с нее была удержана внушительная часть потраченной суммы. Равиля обратилась к перевозчику, попросив вернуть деньги, поскольку она не попала вовремя в вагон не по своей вине.

Однако сделать это если и получится, то, скорее всего, только в судебном порядке.

«В данном случае возврат осуществляется в соответствии с правилами РЖД. Если бы из-за атаки БПЛА было отменено отправление самого поезда, то полагался бы полный возврат. Таких оснований в случае опоздания пассажира в данном случае не имеется», – прокомментировал юрист Игорь Косицын.

Поскольку это форс-мажор, то сторона по договору не отвечает за обстоятельства, которые в рамках этого форс-мажора возникли.

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская также отметила, что ориентироваться в целом нужно на правила перевозки, и обратила внимание на п. 3 ст. 781 Гражданского кодекса РФ:

«В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг».

Правила РЖД позволяют возвратить стоимость перевозки, правда не всю. В случае, например, опоздания пассажира на поезд – если обращение поступило не позднее 12 часов после отправления – удерживается цена плацкарты (то есть плата за пользование вагоном и обслуживание пассажира). А она может составлять половину и более от общей цены билета.

