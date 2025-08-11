Кубань запустила четыре промтуристических маршрута

Краснодарский край активно развивает промышленный туризм — сейчас для гостей региона доступны четыре специализированных маршрута, включая «Винные дороги» и экскурсии на машиностроительные предприятия. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в проекте участвуют более 20 предприятий, а еще 90 компаний проводят образовательные экскурсии для студентов и школьников. Благодаря программе Агентства стратегических инициатив Кубань вошла в топ-10 российских регионов по промтуризму.

