Названы самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре

Аналитики сервиса путешествий Туту рассказали, куда выгодно поехать в России в сентябре. Согласно исследованию, результаты которого есть в распоряжении RT, в топе бюджетных направлений — Астраханская область (16% маршрутов), Дагестан и Красноярский край (по 12%), Ростовская область (11%) и Карелия (10%).

В Дагестан выгоднее ехать из Краснодарского края: поездка на автобусе и неделя в отеле на двоих обойдутся в 42 тыс. рублей.

«Такое же путешествие на поезде паре из Ростовской области будет стоить 43 тыс. рублей, а из Татарстана на самолёте — 55 тыс. рублей. Самой дорогой будет поездка в Дагестан из Калининградской области: за перелёт и жильё на неделю для двоих придётся отдать 90 тыс. рублей», — рассказали эксперты.

Отмечается, что неделя в Красноярском крае дешевле обойдётся жителям Ханты-Мансийского автономного округа: перелёт и проживание на двоих стоят 43 тыс. рублей.

«Из Ямало-Ненецкого автономного округа можно слетать за 49 тыс. рублей, а из Татарстана — за 54 тыс. рублей», — выяснили специалисты.

Как отмечают в сервисе, в Ростовскую область выгоднее ехать на автобусе из Краснодарского края — неделя отдыха на двоих обойдётся в 43 тыс. рублей, поездом чуть дороже — 46 тыс. рублей.

«Из Татарстана поездка на поезде и отель на семь ночей обойдутся в 63 тыс. рублей, а автобусом из Петербурга — в 65 тыс. рублей», — подчеркнули в компании.

Неделя в Карелии дешевле всего обойдётся паре из Петербурга: если добираться на автобусе — в 38 тыс. рублей, на поезде — 48 тыс. рублей, поделились аналитики.

«Семь ночей с перелётом из Калининграда стоит 49 тыс. рублей, из Свердловской области — 51 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Как рассказала Ольга Котельникова, руководитель отдела маркетингового анализа сервиса, лидер бюджетного отдыха в сентябре — Астраханская область.

«Дешевле всего отпуск там обойдётся жителям Краснодарского края: неделя отдыха на двоих и автобус в оба конца стоят в среднем 47 тыс. рублей, а на поезде — 50 тыс. рублей. Путешествие на неделю из Ростова-на-Дону на автобусе выйдет паре в 48 тыс. рублей, а на самолёте из Татарстана — в 53 тыс. рублей», — заключила собеседница RT.

