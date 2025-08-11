В АТОР назвали пять самых популярных направлений для отдыха в России

В список лидирующих регионов вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Калининград.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Калининград. А дальше уже подпирает, дышит в затылок Ставропольский край, потому что там тоже аншлаг; Дагестан — где опять у нас увеличение: у нас в предыдущие годы было по 40–30% увеличение, и в этом году — тоже. Каспий. Вот там, кстати, не было никаких погодных катаклизмов. Если ты уж приехал в Дагестан, то одним морем ты не можешь ограничиться — и в горы надо поехать, и до Дербента надо доехать, и так далее. В Дагестане инфраструктура не поспевает за спросом, потому что спрос растёт больше и быстрее, чем появляются объекты. Но это туристов особо не останавливает».

Ранее в АТОР сочли отдых в провинции Хайнань наиболее популярным среди жителей Сибири и Дальнего Востока. Для них китайские острова, «как Турция» для москвичей, отметила Майя Ломидзе.