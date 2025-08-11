В Свердловской области построят курорт «Аракай»

Свердловская область сделала стратегическую ставку на туризм — врио губернатора Денис Паслер представил амбициозный проект всесезонного курорта «Аракай», который преобразит территорию у границ заповедника «Оленьи ручьи». С инвестициями 2 млрд рублей здесь к 2029 году появится уникальный туристический кластер, сочетающий современную инфраструктуру с сохранением природного наследия: 50 км оборудованных маршрутов, эко-отели, крупнейший на Урале концертный амфитеатр и инновационный музей природы.

© runews24.ru

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер анонсировал создание крупного туристического кластера «Аракай» на границе с заповедником «Оленьи ручьи». Проект стоимостью 2 млрд рублей включит всесезонную инфраструктуру: от велотрасс и веревочного парка до конгресс-холла и кинотеатра под открытым небом. Реализация планируется до 2029 года и создаст более 300 рабочих мест, что позволит региону конкурировать с популярными курортами Алтая и Сочи.

Ранее писали, что Абхазия, традиционно закрывающая пляжный сезон в октябре, готовится к переходу на круглогодичный прием туристов. Власти республики активно развивают инфраструктуру для зимнего отдыха, включая термальные источники, горные маршруты и культурные программы. Уже в этом году заметен рост спроса на осенние путешествия — по данным туроператоров, бронирования на октябрь выросли на 35% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, страна восходящего солнца обгоняет Мальдивы по популярности у россиян.