Опрос показал, как землетрясение на Камчатке изменило планы туристов

В Камчатском крае произошло мощное землетрясение с магнитудой 8,7. Угроза цунами была объявлена для регионов Китая, Курильских островов, Японии и США. Из-за опасений повторных подземных толчков туристы начали массово отменять свои поездки. По данным опроса «ФедералПресс», 33 % участников сообщили, что отказались от всех планов на отдых, связанного с опасностью землетрясений.

«Да, решили отменить все поездки», – указали россияне.

17 % респондентов заявили, что продолжат отпуск, но изменят маршрут. При этом 25 % опрошенных намерены сохранить прежние планы, несмотря на риски. Еще четверть участников не определились с решением.