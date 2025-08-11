Во Владивостоке никак не могут навести порядок на туристических маршрутах

Жители Владивостока обращают внимание городской администрации на антисанитарное состояние популярных туристических маршрутов и локаций города, сообщает ИА DEITA.RU.

Например, в неудовлетворительном состоянии пребывает променад по улице Пушкинской вдоль комплекса зданий бывшего Политехнического института. На улице установлены урны для мусора, однако их не опорожняют длительное время. Урны переполняются, мусор разносит ветром по улице, променад имеет весьма неопрятный вид. Некоторые урны сами имеют запущенный вид – ржавые, оклеенные объявлениями. Особенно замусорена территория возле нижней станции фуникулёра.

Горожане отмечают, что этот маршрут популярен у гостей города, в том числе у организованных туристических групп из Китая, на улице Пушкинской часто видят экскурсионные автобусы. Одна из местных жительниц высказала в чате городской администрации опасения, что «фотографии владивостокского мусора, должно быть, разлетятся по миру», создавая городу явную антирекламу как туристическому центру. Женщина предлагает демонтировать урны, если у администрации нет ресурсов на их обслуживание, чтобы санкционированные места накопления отходов не превращались в нелегальные свалки.

Ещё одна антиреклама для развивающейся и перспективной «туристической столицы России» - исторический квартал Миллионка, по которому водят пешеходные экскурсии, несмотря на разрастающиеся свалки во дворах и растущую из-за этого популяцию крыс. Ситуация с переполненными площадками для накопления бытовых отходов постоянно освещается в социальных сетях и СМИ, горожане видят проблему в недобросовестных предпринимателях, которые подбрасывают мусор своих предприятий, включая пищевые отходы многочисленных точек общепита, в придомовые контейнеры.

Кроме помоек и непуганых крыс «размером с кошку» туристов приветствуют разбитые дороги во внутренних двориках Миллионки. Например, жильцы дома № 5 по улице Адмирала Фокина, во дворе которого установлена жанровая скульптура «китаец сильно гружёный», информируют городскую администрацию, что лестницу, ведущую к скульптуре, демонтировали и не восстановили, двор остаётся грязным и разбитым, в остатках строительного мусора.

Также не вывозят мусор с пляжа бухты Стеклянной. В качестве контейнеров для сбора отходов установлены железные бочки, но отходы не убирают, бочки давно переполнены. Вероятно, их установили добровольцы, но в карте подрядчиков экологического оператора её нет, поэтому мусоровоз сюда не подъезжает. Ранее горожане обращали внимание на туалет, появившийся на Стеклянном пляже весной этого года стараниями неизвестных энтузиастов. Выглядел он ужасно, но был на пляже бесплатным и вообще единственным. МЦУ Владивостока признано его самовольной постройкой, подлежащей сносу. Инфраструктура на одном из самых популярных пляжей Владивостока в принципе отсутствует. В 2022 году с пляжа ушли неофициальные арендаторы, и за местом стало некому присматривать. Город запустил процедуру передачи пляжа из собственности Минобороны, которое не заинтересовано в развитии рекреационной зоны, в собственность администрации Владивостока.