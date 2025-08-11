Стало известно, сколько денег принес Кузбассу туристический налог в 2025

Муниципалитеты Кемеровской области собрали 21,9 млн рублей туристического налога за первое полугодие 2025 года. До конца года планируется собрать 55 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"За первое полугодие поступления туристического налога в бюджеты муниципальных образований Кузбасса составили 21,9 млн рублей. Общий объем поступлений туристического налога, запланированный муниципальными образованиями на 2025 год, составляет 55 млн рублей", - говорится в сообщении.

Туристический налог действует в Кемерове, Новокузнецке, Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском, Промышленновском районах, а также в городе-курорте Шерегеш и Каларском сельском поселении. Данные территории были выбраны из-за большого количества гостиниц, отелей, гостевых домов, кемпингов и баз отдыха, которые ежегодно привлекают значительное количество туристов. Это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру региона. При этом каждый муниципалитет самостоятельно определяет целевое использование полученного дохода от туристического налога.

Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Согласно закону, налог является местным, муниципалитеты могут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц. Он не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.

Планируется, что ставка налога будет расти постепенно - начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее - не выше 5%).