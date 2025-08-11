«Больше не поеду». Туристку разочаровал отдых на российском курорте

Россиянка отправилась отдыхать в поселок Лазаревское, входящий в состав Сочи, и осталась крайне недовольна, описав свой опыт словами «больше не поеду». Впечатлениями она поделилась с изданием «Интересная Россия».

© Lenta.ru

Туристка Алеся Рысь решила провести отпуск именно на этом отечественном курорте, так как он является достаточно популярным направлением для отдыха на Черном море. Уточняется, что до этого она была в Адлере и Хосте.

Автор отзыва отметила, что Лазаревское напомнил ей скорее деревню, нежели курорт: ее встретили узкая набережная, перенасыщенная туристами, стоящие впритык лежаки на пляже и неудобный заход в воду из гальки. Кроме того, туристка пожаловалась на удаленность поселка от аэропорта — путь составляет три часа и чаще всего предполагает пробки. До Красной Поляны и Сочи, по ее словам, добираться тоже достаточно долго.

Местные блюда не показались туристке соответствующими заявленному уровню — ее не удовлетворил ни выбор, ни порции, ни качество продуктов. Цены, по мнению путешественницы, также были завышенными.

Ожидания не оправдал и досуг в поселке. Тематический парк в Лазаревском показался Рыси скромным, а популярный водопад Свирский — «мутным потоком воды». Также последняя локация разочаровала из-за толп туристов, призналась путешественница.

Проживание отдыхающей обошлось в разумную цену, однако, по ее словам, сотрудники отеля пренебрегли базовыми вещами.

«За пять дней в номере не было ни уборки, ни смены белья, ни пополнения туалетных принадлежностей. При обращении к персоналу гостям предложили купить все необходимое в ближайшем магазине», — поделилась с изданием туристка.

Россиянка добавила, что, по ее мнению, лучше доплатить и выбрать Адлер или Хосту, чем ехать в Лазаревское.

