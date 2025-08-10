Китайцы разоряют один из красивейших пляжей Владивостока

Жители Владивостока просят городскую администрацию обеспечить порядок на пляже в бухте Стеклянной – знаменитое место продолжают разорять китайские туристы, вывозя с пляжа разноцветные стёклышки, которыми пляж усеян как галькой, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Жалобы на китайских туристов распространяют в социальных сетях, в том числе в telegram-чате главы города Константина Шестакова. Один из местных жителей пишет, что китайских туристов «возят их в автобусах узбеки, а гиды у них – русскоговорящие китайцы», соответственно, никто не объясняет интуристам правила поведения и не следит за их исполнением.

Взамен разноцветной стеклянной «гальки», который группы гостей из Китая вывозят чуть ли не мешками, туристы оставляют после себя мусор и окурки. Достопримечательность снова под угрозой: в 2020 году во время тайфуна «Майсак» стёклышки с пляжа смыло, но за несколько месяцев необычное покрытие берега восстановилось.

Ситуация с наведением порядка на пляже осложняется тем, что этот участок принадлежит Минобороны, а военное ведомство в развитии рекреаций, очевидно, не заинтересовано. С 2021 года администрация пытается перевести пляж в муниципальную собственность. Пока пляжу только хуже, потому что частных арендаторов оттуда выпроводили, а муниципальная рука за порядок ещё не взялась.

Отчаявшиеся горожане предлагают мэрии установить на пляже ларьки, торгующие фасованным битым стеклом с пляжа, чтобы туристы не вывозили его самовольно, ввести штрафы за вывоз стекляшек. Но пока для интуристов призывает к порядку только информационный щит, предписания которого упрямо игнорируются гостями региона.