9 августа в Москве прошел праздник для любителей сапсерфинга «Яуза Фест». Четыре тысячи человек собрались на набережной Академика Туполева, чтобы принять участие в сап-йоге, конкурсе костюмов и гонке на сапбордах. Мероприятие столичного Департамента спорта стало частью проекта «Лето в Москве».

Для участников подготовили несколько спортивных и творческих мероприятий. «Яуза Фест» начался с самой масштабной в России тренировки по сап-йоге. 100 человек под руководством опытного инструктора спустились на воду, чтобы одновременно помедитировать на досках.

Затем гости фестиваля поучаствовали в карнавальном заплыве на сапбордах. Они проплыли пять километров от набережной Академика Туполева до Рубцова моста и обратно.

Самые креативные спортсмены присоединились к конкурсу костюмов. Победителей выбрали сразу в нескольких номинациях: это «Самая яркая девушка фестиваля», «Лучший сюжетный костюм», «Сложнейший в исполнении наряд», «Самый оригинальный костюм», «Самые креативные пары» и «Самый яркий мужчина фестиваля».

Для опытных райдеров подготовили отдельную программу. Команды сапсерферов вышли на старт открытого Кубка московского спорта. Самые быстрые спортсмены получили ценные призы от организаторов.

Для зрителей организовали отдельную программу. Они участвовали в конкурсах и мероприятиях на суше.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные мероприятия, большинство из которых бесплатные. «Лето в Москве» проводится во второй раз, и этот сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавляются новые — оригинальные и красочные.