В России подали первую заявку на производство прицеп-кемперов

Прицеп-кемперы для автотуристов, разработанные в исправительной колонии № 2 в Ангарске, прошли испытания, получена первая заявка на производство пяти модулей. Об этом ТАСС сообщил глава Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, главный редактор журнала "Автодайджест.рф" Сергей Лобарев.

© unsplash

«Эксперты ассоциации, принимая во внимание поручение президента РФ Владимира Путина, и принятой Концепции развития автотуризма приняли нестандартное решение для производства отечественных автодомов. Они обратились во ФСИН для создания отечественного кемпера. Получена первая заявка на производство пяти кемперов, созданных в ИК-2 в Ангарске», — рассказал он.

В ходе автоэкспедиции по Иркутской области эксперты ассоциации обсудили итоги испытания отечественного пилотного экземпляра прицепа-кемпера, предназначенного для караванинга. По словам Лобарева, уникальность проекта заключается в том, что прицеп-кемпер был разработан по проекту экспертов ассоциации и создан непосредственно в исправительной колонии № 2 города Ангарска.

Он отметил, что в настоящее время на территории ИК-2 выделена специализированная производственная площадка, где осужденные, прошедшие профессиональную подготовку под руководством опытных экспертов регионального отделения ассоциации автотуризма, занимаются производством прицепов-кемперов.

«Мы впечатлены качеством исполнения и техническими характеристиками прицепа-кемпера, созданного в ИК-2. Технические характеристики изделия успешно прошли проверку в условиях сибирских дорог. Мы видим большой спрос на доступные и качественные товары для автотуризма и уверены, что продукция, выпускаемая в Иркутской области, станет достойным конкурентом на рынке. Благодарю начальника ИК-2 Сергея Марьясова и регионального представителя Алену Карташову за содействие в создании отечественного производства товаров для любителей автопутешествий», — сказал Лобарев.

Новые возможности для осужденных

По его словам, проект не только способствует реализации поручений президента о создании отечественных автодомов и развитию внутреннего туризма и предоставляет возможность для комфортных путешествий по России, но и играет важную роль в социальной адаптации осужденных, предоставляя им возможность получить востребованную профессию и внести вклад в развитие экономики региона.