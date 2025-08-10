Увеличилось количество туристических поездок по России

В России наблюдается уверенный рост как внутреннего, так и въездного туристического потока. За первые пять месяцев 2025 года значительно увеличилось количество поездок по стране, совершаемых как гражданами РФ, так и иностранными гостями.

Положительная динамика отмечается в сфере внутреннего туризма. С января по май текущего года россияне совершили 32 миллиона туристических поездок по различным регионам страны. Этот показатель на 6,5% превышает данные за аналогичный период прошлого, 2024 года, что свидетельствует о растущем интересе граждан к путешествиям внутри России.

Одновременно с этим фиксируется и увеличение числа визитов со стороны иностранных граждан. За тот же пятимесячный период зарубежные туристы совершили свыше 1,6 миллиона поездок по России. Рост по сравнению с показателями предыдущего года составил 14%, что говорит о повышении привлекательности страны на международном туристическом рынке.

Среди стран дальнего зарубежья наибольший турпоток обеспечивают Китай, Саудовская Аравия, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. При этом наиболее стремительный рост демонстрируют такие направления, как Оман, откуда приехало на 140% больше туристов, Малайзия (+107%) и Саудовская Аравия (+61%).

Как сообщили изданию РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, эта положительная динамика находит отражение и в цифровых показателях. В частности, растет популярность национального туристического портала «Путешествуем.рф». За весь 2024 год было зафиксировано 7 миллионов посещений сайта, а за первые шесть месяцев 2025 года этот показатель уже превысил 4 миллиона. Вице-премьер ожидает, что по итогам года рост посещаемости портала составит 15%.