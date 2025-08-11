Аэропорт Сочи сообщил о стабилизации расписания

Все службы международного аэропорта Сочи функционируют в обычном режиме, а задержки рейсов не превышают 2% от общего трафика. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт Сочи работает без сбоев, а количество задержанных рейсов (более чем на 2 часа) не превышает 1–2% от суточного плана. Причины переносов связаны с внутренними производственными вопросами авиакомпаний», – пояснили представители аэропорта.

Тем не менее, судя по онлайн-табло, большинство рейсов, которые должны были вылететь из воздушной гавани до 14:00, отложены на 2–3 часа. Уже после обеда расписание действительно почти не нарушается.

Напомним, что на прошлой неделе, 8 августа, из-за угрозы беспилотников в Сочи и на федеральной территории «Сириус» дважды вводились ограничения на работу аэропорта. Режим повышенной безопасности сохранялся и в субботу. Несмотря на это, в воскресенье воздушная гавань планировала принять и отправить более 400 рейсов.

В настоящее время пассажирский поток остается стабильным, а аэропорт продолжает работу в стандартном режиме.