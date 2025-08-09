Составлен топ популярных туристических направлений в августе

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru определили самые востребованные направления для однодневного и трехдневного отдыха в августе.

© РИА Новости

Волгоград стал самым популярным городом для трехдневного отдыха, обойдя такие маршруты, как Нижний Новгород, Великий Новгород, Архыз, Псков, Горно-Алтайск, Суздаль, Уфа, Смоленск и Горячий Ключ.

Кроме того, Дубовка заняла шестое место в списке популярных направлений для однодневных поездок, что свидетельствует о растущем интересе туристов к малым населенным пунктам региона. В топ однодневного туризма также вошли Ростов-на-Дону, Воронеж, Каменск-Шахтинский, Кущевская, Богучар, Тверь, Дивеево, Павловская и Элиста.

Отметим, что в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, в регионе активно модернизируется туристическая инфраструктура и разрабатываются новые турпродукты в том числе и рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».