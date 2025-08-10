В море возле Анапы стало меньше нефтепродуктов

В районе посёлка Витязево в Анапе концентрация нефтепродуктов снизилась в 2,2 раза после экологической катастрофы в феврале 2025 года, когда столкнулись два танкера. Специалисты из Субтропического центра РАН установили сеть мониторинга для изучения последствий разлива.

Фоновым участком, который не подвергся загрязнению мазутом, был выбран мыс Большой Утриш. Сегодня содержание нефтепродуктов не превышает допустимых значений и не отличается от фона. Видовое разнообразие макроводорослей в Витязево и Утрише существенно не изменилось.

В заповеднике Утриш и станице Благовещенской обнаружены редкие водоросли Филлофора и Лауренсия, которые обитают только в чистой воде. Однако исследования показали накопление химических элементов в водорослях, а в Витязево выявлено снижение числа женских особей мидий относительно мужских. Это последствия загрязнения.