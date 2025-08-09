Сколько зарегистрировалось гостиниц в Новосибирске

Действующий статус в Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии присвоен 209 гостиницам, санаториям и базам отдыха в Новосибирской области. В это число входит 27 отелей категории 4 звезды и два пятизвездочных отеля.

© РИА Новости

Семь новосибирских гостиниц и баз отдыха лишились статуса, у 18 средств размещения туристов статус в реестре приостановлен. В этот «черный» список попали и четыре четырехзвездочных отеля в регионе.

Как напомнили в минэкономразвития Новосибирской области, процедуру классификации в 2025 году должны пройти все объекты временного размещения туристов, в том числе отели, апарт-отели, хостелы, пансионаты, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги и модульные гостиницы. Единый реестр объектов классификации в сфере туризма размещен на платформе Гостеприимство.

После 1 сентября 2025 года гостиницы, не внесенные в Реестр, не смогут принимать туристов в соответствии с законом.

«Запись в Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии становится важнейшим документом средства размещения и подтверждением легальности бизнеса», – напомнили в минэкономразвития региона.

Уже с 1 сентября за размещение туристов в гостиницах, не включенных в Реестр, будет полагаться штраф для должностных лиц 50-70 тысяч рублей, для юлиц и ИП 300-450 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 70-100 тысяч для должностных лиц и от 2,5 до 4% годовой выручки, но не менее 500 тысяч рублей для юрлиц и ИП.

За несоответствие отеля заявленной категории должностное лицо может получить предупреждение или штраф 30-40 тысяч, юрлицо – 100-170 тысяч рублей. При повторном нарушении от 40-60 тысяч и 200-300 тысяч рублей соответственно.

Штрафовать будут и за использование в рекламе или названии данных, не соответствующих реестру. Кроме того, при размещении информации о гостинице на сайте-агрегаторе или в рекламе нужно будет указывать данные реестра или ссылки на него.

Также штрафовать будут гидов и экскурсоводов, которые работают без аккредитации Минэкономразвития и нагрудной идентификационной карточки.

Напомним, Новосибирск стал туристической Меккой для иностранцев в Сибири.