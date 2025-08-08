Число поездок автотуристов в Нижегородской области выросло на четверть

Число поездок автотуристов в Нижегородскую область в январе — июле 2025 года выросло на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

«Это свидетельствует о востребованности наших маршрутов и привлекательности достопримечательностей. Мы продолжим развивать инфраструктуру и создавать новые возможности для комфортного отдыха гостей региона», — заявил Яковлев.

Больше всего гостей приезжало из Москвы, Московской и Владимирской областей, Чувашии, Татарстана, Мордовии, Ивановской области и Санкт-Петербурга.

Ранее руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов высказался о росте турпотока в Крым, куда летом этого года туристы едут из разных российских регионов.