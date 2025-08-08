В РСТ рассказали о росте турпотока в Крым этим летом

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов высказался о росте турпотока в Крым, куда летом этого года туристы едут из разных российских регионов.

© РИА Новости

Гостей привлекает мягкий климат и развитая туристическая инфраструктура курортного региона, поделился он в беседе с телеканалом «Звезда».

«Туристы едут туда с большим удовольствием из совершенно разных регионов России — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, даже из Сибири и с Дальнего Востока», — отметил Абдюханов.

По его словам, гости из дальних регионов выбирают отдых в Крыму, несмотря на длительную дорогу и трудности с тем, чтобы добраться до места.

