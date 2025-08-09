Аэропорт Нальчик увеличил пассажиропоток

Международной аэропорт Нальчик с начала года перевез более 100 тыс. человек. Воздушная гавань Кабардино-Балкарии увеличила пассажиропоток на 10%.

«За 7 месяцев 2025 года пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 102 031 человек — это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Принято и отправлено 634 рейса — рост на 16%», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В ведомстве пояснили, что такой рост стал возможен благодаря модернизации пассажирского терминала и проведенной реконструкции привокзальной площади.

Сейчас из аэропорта Нальчика выполняются ежедневные рейсы в Москву (Шереметьево и Внуково), а также прямые рейсы в Сочи и Казань. С августа запущен дополнительный рейс в Сочи. Перелеты в Краснодарский край и Татарстан являются субсидированными — часть затрат компенсируется из федерального и республиканского бюджетов, это помогает держать цены на билеты в доступном секторе.

Сейчас аэропорт готовится к реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ранее сообщалось, что работы запланированы на 2026—2027 годы. На реконструкцию выделят более 7 миллиардов рублей.