В Дербенте построят четырехзвездочный отель с тремя бассейнами

Группа Azimut Hotels объявила о начале строительства четырехзвездочного отеля в дагестанском Дербенте. Гостиничный комплекс категории 4* на 180 номеров будет расположен на первой береговой линии в районе одного из городских пляжей. Здание будет иметь площадь более 12 тыс. кв. м, в нем разместятся ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, конференц-залы, спа-зона с подогреваемым открытым и крытым бассейнами. Завершить строительство планируется в IV квартале 2027 года, а общая сумма инвестиций составит, как следует из пресс-релиза компании, 3 млрд руб. Себестоимость номера получается чуть меньше 17 млн руб.

© РИА Новости

Однако, по мнению ряда экспертов, обойдется гостиница наверняка дороже. «За эти деньги, 3 млрд, ничего построить нельзя, особенно курортный отель», – сказал TourDom.ru один из участников рынка. «Не знаю ни одного проекта, который вписался бы в первоначальную смету, – прокомментировал руководитель Центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. – Нужно учитывать инфляцию в области строительных работ, рост стоимости стройматериалов и так далее. Мы также не знаем, что будет с ключевой ставкой Центробанка». Соответственно, пока преждевременно говорить о сроках окупаемости отеля:

«Все это сейчас гадания на кофейной гуще».

А вот по словам председателя Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, 17–18 млн руб за номер – это вполне рыночное предложение, хоть и экономное.

«На сроки окупаемости будет оказывать влияние инфраструктура. Тенденции в туризме таковы, что важно не просто место для ночлега, а качество предложения в комплексе: когда есть хорошая детская комната, спа-центр, ресторан, бар, конгресс-база и так далее. Интерес к такому предложению резко возрастает и сроки окупаемости могут быть короче», – сказал эксперт.

На эти сроки в отрицательную сторону может повлиять более короткий, чем, например, в Турции, курортный сезон, который завершается в Дагестане в октябре. Впрочем, пустовать гостиница не будет. В республике, куда туристический поток в последние годы растет, наблюдается дефицит больших качественных отелей. Ранее власти Дагестана неоднократно анонсировали крупные инвестиционные проекты в гостиничной сфере. В 2023 году глава республики Сергей Меликов говорил о планах создать «четыре туристических кластера» и об интересе группы Rixos, которая должна была прийти в 2025 году. А в прошлом году республиканские власти обсуждали развитие туризма с президентом международного центра инвестиций и стратегического партнерства Саудовской Аравии.

Ранее мы писали, что группа Azimut Hotels приобрела пансионат «Чегет» в поселке Терскол в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария).