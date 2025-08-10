Более 30% россиян копят деньги на подушку безопасности вместо отпуска

Более трети жителей России копят деньги на подушку безопасности вместо отпуска, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование "Почта банка".

Оказалось, что лишь 20% респондентов выбирают поехать в отпуск вне зависимости от обстоятельств. Остальные же откладывают деньги на разные цели: 37% из них - на финансовую подушку безопасности, 26% - на ремонт, 17% - на покупку квартиры. При этом россияне могут менять планы на отпуск из-за более важных целей.

"47% респондентов откладывают путешествие ради покупки жилья, 24% - продвижения по карьерной лестнице, 12% - из-за нестабильного дохода. В то же время 17% уверены, что всегда найдут возможность отдохнуть", - сказали аналитики.

Те, кто отказывается от отпуска, рассказали, сколько им получается экономить. Так, 33% удается сберегать до 100 тысяч рублей, 29% - 100-200 тысяч рублей, 21% - более 200 тысяч рублей. Оставшиеся 17% признались, что не задумываются, сколько составляет экономия.

Сохраненные деньги 34% вкладывают в ремонт, 32% - в крупные покупки (технику, автомобили и т.д.), 29% - в инвестиции и сбережения. Однако те, кто все же выбирает отпуск, заявили, что отдых тоже является инвестицией. Например, более половины опрошенных считают его необходимым для психического здоровья.

Аналитики также узнали, что большая часть россиян против кредитов на отпуск.

"46% считают такую практику неприемлемой, 28% предпочитают копить заранее. Однако 12% хотя бы раз брали его на эти цели, а 6% рассматривают такой вариант. 5% жалеют о кредите, а 3% планируют воспользоваться и в будущем", - говорится в исследовании.

Также респонденты назвали ежемесячный доход, который нужен для путешествия: 48% уверены, что он должен составлять не менее 200 тысяч рублей, 22% - 150-200 тысяч рублей, 16% - 100-150 тысяч рублей, 14% - меньше 100 тысяч рублей.