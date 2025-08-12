В Саратовской области откроют современные глэмпинг-парки

Вторая очередь глэмпинг-парка "Полынь" создается в селе Золотом Саратовской области.

© Российская Газета

Как отметили в областном министерстве инвестиционной политики проект направлен на развитие внутреннего туризма на территории Саратовской области и повышение привлекательности региона для гостей из других субъектов России.

Село Золотое расположено в красивейших местах на берегу Волги, в 70 километрах южнее Саратова. Недалеко от села находится одна из самых известных местных достопримечательностей - Утес Степана Разина.

Первая очередь современного глэмпинг-парка открылась в прошлом году недалеко от впадения в Волгу небольшой речки Золотуха. Уютные домики для двух и четырех человек, оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха на волжских берегах. За первый год работы в парке "Полынь" побывали туристы из более чем 20 регионов РФ и трех стран.

В рамках второй очереди проекта рядом с глэмпингом появится современная кемпинг-стоянка. Она включит 20 оборудованных питчей - мест для туристов, тех, кто решится приехать отдохнуть на природе с собственными палатками, а также еще 10 мест для размещения автодомов. Отдыхающие смогут получить здесь весь необходимый инвентарь для отдыха в палатках. Кроме того для туристов построят еще 10 деревянных шалашей - бунгало.

Объем инвестиций в проект составит порядка 7,5 миллионов рублей.

"Сотрудники Корпорации развития Саратовской области, оказывают предпринимателям информационно-консультационную поддержку и помогают в подготовке документов при реализации этого проекта", - рассказала первый заместитель министра инвестиционной политики Вера Лазукина.

А уже в третьем квартале этого года планируется техническое открытие еще одного глэмпинг-парка в Хвалынском районе. Большой глэмпинг, на площади 9,3 гектар, где разместятся 30 комфортабельных домиков, возводится на границе с Национальным парком, на берегу Волги, недалеко от горнолыжного курорта и круглогодичных термальных бассейнов.

Глэмпинг-парк в Хвалынске будет входить в в федеральную сеть глэмпинг-клубов "Экспедиция", которая в перспективе должна охватить множество живописных уголков нашей страны: от Мурманска до Камчатки.

По словам министра инвестиционной политики региона Александра Марченко, при реализации проекта планируется создать 30 рабочих мест, а объем инвестиций в него превышает 150 миллионов рублей.

Ранее губернатор Роман Бусаргин подчеркивал, что появление глэмпинг-парков позволит вывести туристическую отрасль региона на новый уровень.