Почему туристам стоит посетить музей самоваров в Туле

Тула известна как город самоваров, и здесь работает музей, посвящённый этому символу. «Тульские самовары» — это не просто выставка, а путешествие в прошлое, где каждый экспонат оживляет традиции чаепития. Музей открыт с 1990 года и расположен в особняке начала XX века. Не просто посуда: музей самоваров в Туле удивит не только формой - об этом подробнее на сайте Туристас.

Экспозиция состоит из трёх залов: старинные самовары XVIII–XIX веков, изысканные модели XIX–XX столетий и советские экземпляры, включая электрические и редкие декоративные. Есть самовары гигантские — на 70 литров, и совсем миниатюрные.

Посетителям предлагают экскурсии, мастер-классы и занятия для детей. Музей работает ежедневно, кроме последней среды месяца, по адресу: Тула, ул. Менделеевская, 8. Вход — от 300 ₽, детям до 16 лет бесплатно.

Это место про тепло, традиции и атмосферу, которую невозможно забыть.