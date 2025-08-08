Улучшат ли сервис в сочинском Swissotel после его продажи

Гостиницу Swissotel Resort 5* в Сочи купила компания, принадлежащая председателю совета директоров туроператора Fun&Sun Тарасу Демуре. Об этом сообщается в распространенном 8 августа пресс-релизе.

Сумма сделки не называется, но, судя по стартовой цене 10 млрд руб., заявленной бывшим владельцем – одной из структур ВТБ, гостиница продана именно за эту сумму: других претендентов на непрофильный для банка актив в аукционе не участвовало.

Гостиница была построена еще в 1935 году. В 2014-м, накануне сочинской Олимпиады, историческое здание реконструировано. Сейчас в отеле 203 номера, в том числе 18 видовых люксов и 1 президентский.

Тарас Демура в публичном комментарии по итогам сделки пообещал «продолжить развитие отеля вместе с текущей управляющей командой» и сделать «дополнительные инвестиции в реновацию и повышение качества услуг». Судя по откликам к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома», некоторые туристы, ранее отдыхавшие в гостинице, ожидают как раз улучшения сервиса:

«Красивый отель, но уровень обслуживания порой хромает», – поделился один из подписчиков.

«Хочется верить, что приход инвестора из туризма даст позитивный импульс дальнейшему развитию комплекса», – прокомментировал порталу «ТурДом» председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Главными плюсами Swissotel Resort 5* он считает удачное расположение – на побережье, а также обширную парковую территорию. Дополнительные инвестиции, по мнению специалиста, нужны в развитие медицинской базы, а также реконструкцию конференц-зала:

«Конгрессно-деловую часть нужно усиливать, тогда проект может стать очень успешным».

При этом Дмитрий Богданов полагает, что инвестиции окупятся не быстро – не менее чем за 15–20 лет, если брать в расчет только доходы от приема гостей.

Один из специалистов в сфере инвестиций в беседе с корреспондентом «ТурДома» не исключил, что новый собственник надеется заработать также и на капитализации – увеличении стоимости отеля со временем. Определенный потенциал для удорожания курортной недвижимости в Сочи, по его мнению, есть.