Власти Ингушетии планируют до конца года увеличить турпоток в республику до 130 тысяч человек. За полгода туристические локации республики посетили более 70 тысяч отдыхающих.

© РИА Новости

«Ингушетия становится все популярнее у туристов! Более 70 тысяч человек уже посетили нашу республику в первом полугодии 2025 года, это на 8,3% больше, чем за тот же период прошлого года. <...> Уверен, что к концу года мы примем более 130 тысяч туристов», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Увеличению турпотока, по мнению руководителя республики, способствовало открытие летнего сезона на курорте «Армхи», организация новых туристических маршрутов и молодежных форумов. В республике отдыхающим сейчас доступны 34 туристических маршрута.

«В планах — разработка новых, улучшение инфраструктуры, чтобы сделать путешествие по Ингушетии еще комфортнее и интереснее. Мы продолжим работать над развитием туристического потенциала Ингушетии», — подчеркнул Калиматов.

В первом полугодии 2024 года турпоток в Ингушетию составил чуть больше 60 тысяч туристов, а в 2023 году за 12 месяцев республику посетили 115 тысяч человек.