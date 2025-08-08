Аэропорт Краснодара может открыться уже в сентябре

Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в сентябре. На первом этапе планируется запуск тестовых рейсов, после которых примут окончательное решение о старте полетных программ. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов со ссылкой на источники.

В частности, пока специалисты проверяют состояние взлетно-посадочной полосы, терминала и всех технических систем. В прошлом году на территории аэропорта завершили ремонт рулежной дорожки, обновили фасады здания и привокзальную площадь.

Также сообщается, что масштабный поиск сотрудников для аэропорта, о котором накануне писали федеральные СМИ, связан с текучкой кадров и необходимостью быть готовым к оперативному запуску рейсов.

Отметим, что первые офферы от воздушной гавани появились еще 10 июля, последние были опубликованы 7 августа. Среди них – аналитики, инженеры, специалисты по обслуживанию пассажиров и самолетов.

Ограничения на рейсы в южных и центральных регионах России действуют с февраля 2022 года. Однако в последние месяцы ситуация меняется: в мае 2024-го возобновил работу аэропорт Элисты, а 18 июля 2025 года первые рейсы принял Геленджик.

Если тестовые полеты в Краснодаре пройдут успешно, город может вернуть статус ключевого транспортного узла юга России уже осенью. Официального подтверждения от властей пока нет, вопрос остается на стадии внутренних обсуждений.