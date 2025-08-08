Перечислены новые тенденции развития летнего туризма в России

Летний сезон 2025 года обозначил кардинальные перемены на туристическом рынке России: после экологического инцидента Анапа потеряла 35% туристов, перераспределив поток в пользу Геленджика (+18%) и Крыма (+25%). Особенно заметен рост духовного туризма среди молодежи (+40% к 2024 году) и сольных женских путешествий (+27%).

Как прогнозирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко, при текущих темпах внутренний турпоток к 2030 году может достичь 140 млн поездок, чему способствует развитие инфраструктуры и новые форматы отдыха.

