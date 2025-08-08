Стало известно, как часто туристы провозят в багаже запрещенные предметы

Поскольку таможенные правила разных стран отличаются, перед планированием поездки эксперты советуют ознакомиться с ними, чтобы не нарушать правила провоза багажа. Сервис «Купибилет» выяснил, как часто туристы становятся нарушителями.

Туристы нередко нарушают правила провоза багажа. Хотя бы раз в своем багаже запрещенные предметы провозил каждый третий путешественник, или 31%.

Такие данные приводит сервис «Купибилет».

Чаще всего пассажиры нарушают правила, провозя сверх нормы продукты питания и напитки. Такое хотя бы раз проделывали 15% туристов.

Еще 6% опрошенных признались, что провозили недопустимые объемы косметики и жидкостей, лекарственные препараты без необходимых рецептов (5%), острые и колющие предметы (3%).

Еще 2% респондентов перевозили в багаже крупные денежные суммы или ценности без декларирования.

При этом туристов-нарушителей наказывают не всегда. Так, каждому третьему пассажиру предлагают задекларировать товар, четверть нарушителей переупаковывают предметы, 15% путешественников делают устное предупреждение.

В 14% случаев нарушение остается незамеченным.

