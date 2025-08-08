В столице Кабардино-Балкарии построят пятизвездочный отель

В Нальчике к 2028 году построят пятизвездочную гостиницу «Озон отель Нальчик». Стоимость проекта в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии составит более 640 млн рублей.

«Реализация проекта предусматривает решение задач, направленных на развитие туристической инфраструктуры, и будет способствовать развитию городского округа Нальчик», — рассказали на заседании правительства республики, сообщает ТАСС.

Пятизвездочный гостиничный комплекс построят на площади 2 гектара в курортной зоне Нальчика по проспекту Шогенцукова. Проект оценивается в 641 млн рублей, реализовать его планируют к 2028 году. На туристическом объекте создадут 50 рабочих мест.

Кроме того, новая гостиница даст порядка 31 млн рублей налоговых отчислений в республиканский бюджет.