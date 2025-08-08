На Камчатке появятся новые экологические маршруты

Два новых туристических маршрута появится в Кроноцком заповеднике на Камчатке в летний турсезон 2025 года. Также готовится к открытию новый маршрут на действующий вулкан Мутновский, сообщили ТАСС в краевом министерстве туризма.

"Два маршрута сейчас разрабатывает Кроноцкий заповедник - "К гейзеру Первенец" и "Панорама Курильского озера", их утверждение планируется этим летом. Также готовится к открытию новый маршрут на вулкан Мутновский. К настоящему моменту специалистами сети природных парков "Вулканы Камчатки" представлен новый маршрут представителям Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" и турсообщества Камчатского края. Туроператоры приступили к подготовке подробного отчета и трека для создания нового паспорта маршрута", - рассказали в профильном министерстве.

Там добавили, что все больший интерес для туристов на Камчатке представляют гастрономические мероприятия:

"Ежегодно множество туристов, прибывающих на полуостров, привлекает камчатская локальная кухня. Недавно прошел пятый гастрономический фестиваль "ПапоротнИКРАб", в рамках которого состоялся народный сбор папоротника, а в 30 пунктах общественного питания было представлено тематическое меню - к гастрособытию были специально разработаны 80 блюд и напитков из локальных продуктов. И интерес к гастротуризму только растет", - рассказали в министерстве.

По прогнозам краевых властей, регион в 2025 году посетят около 450 тыс. туристов. В 2024 году на Камчатку прилетели около 400 тысяч туристов.

Наиболее популярные туристические направления на Камчатке включают в себя посещение вулканов, а также природных достопримечательностей, включая Долину гейзеров, Курильское озеро и Халактырский пляж. Популярностью пользуются морские прогулки к заповедным местам, где можно понаблюдать за косатками и краснокнижными сивучами, посещение термальных источников с целебной водой.