«Стиля нет вообще». Путешественница рассказала о главном курорте Приморья

Российская путешественница побывала на курорте Приморья и описала его словами «стиля нет вообще». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша назвала поселок Андреевка, расположенный на берегу бухты Троица в Японском море, главным курортом Приморского края.

«Сам поселок меня впечатлил. Показалось, что это телепорт в прошлое, примерно в 90-е или начало 2000-х», — поделилась туристка.

Девушка отметила, что в Андреевке есть все для отдыха: магазины, летние кафе, рынок с морепродуктами и аттракционы. Однако в поселке практически нет тротуаров, а дороги состоят из песка.

«Море? А вот его не видно. Чтобы увидеть воду, нужно либо заселиться в правильную базу, либо знать, где пролезть между заборами», — подчеркнула блогерша.

По сообщению автора публикации, турбазы для приятного отдыха с душем, деревянными навесами, качелями и лежаками в курортном поселке имеются, но их немного.

«Формально все есть, но выглядит хаотично и неаккуратно. Каждый здесь делает "как умеет" и "как привык". В итоге получается визуальный шум, в котором теряется все: и природная красота, и уют, и ощущение отдыха», — сделала вывод туристка.

