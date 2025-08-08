Саратовская область делает ставку на медицинский туризм

Саратовская область делает серьезную ставку на развитие туризма, используя как природные богатства, так и медицинский потенциал. На недавнем заседании комитета областной думы обсуждались планы по реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — уже одобрено 11 инвестиционных проектов, которые добавят в регионе 247 новых номеров для размещения гостей. Особый акцент делается на модульные глэмпинги, способные привлечь любителей комфортного отдыха на природе.

© runews24.ru

Одним из ключевых предложений стало создание туристического кольца по аналогии с «Золотым кольцом России». Идея заключается в объединении нескольких городов области единым маршрутом с развитой инфраструктурой, включая автоглэмпинги и тематические экскурсии. Параллельно в регионе растет спрос на экскурсионные программы — если раньше проводилось около 15 туров в неделю, то сейчас их число превышает 40.

Отдельное направление — медицинский туризм. Депутаты отмечают, что область обладает мощной санаторно-курортной базой и высококвалифицированными специалистами, что может заинтересовать не только россиян, но и гостей из-за рубежа. Уже сейчас в планах — масштабные события, такие как фестиваль русских видов спорта в 2026 году, а также развитие инфраструктуры в ключевых туристических зонах, включая Хвалынск и Энгельс.