Российская путешественница поделилась впечатлениями от поездки в Дагестан — оказалось, не все так однозначно. Цены порадовали, но некоторые местные правила стали неожиданностью.

© runews24.ru

Дагестан продолжает привлекать туристов сочетанием колорита, природы и бюджетного отдыха. Российская пара, посетившая республику, осталась в восторге от просторного жилья за 42 тысячи рублей на 11 ночей — с джакузи, высокими потолками и всеми удобствами. Местные цены на продукты тоже приятно удивили, но расслабляющая атмосфера оказалась слегка омрачена неожиданными правилами.

Оказалось, в некоторых районах действует строгий дресс-код, особенно для женщин: открытая одежда под запретом. Путешественница отметила, что, несмотря на обилие достопримечательностей — от песчаных дюн до каньонов, — ей не хватило близости гор. Впрочем, эксперты поясняют: горные пейзажи здесь повсюду, просто нужно знать, куда ехать.

Турспециалист Мурад Алиев советует отправиться в Буйнакский или Карабудахкентский районы — уже через 40 минут пути от Махачкалы открываются потрясающие виды на Кавказские хребты.

Дагестан — это не только пляжи, но и бескрайние горные панорамы, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Главное — заранее изучить местные традиции, чтобы отдых запомнился только положительными эмоциями.