В Анапе просят перенести легализацию гостевых домов

Общественники из Анапы обратились в Госдуму с просьбой отложить эксперимент по легализации гостевых домов – с 1 сентября 2025 года на 1 сентября 2026-го. Соответствующее обращение направлено на имя депутата-единоросса Ивана Демченко. Краснодарский край, как и ряд других субъектов федерации, попал под действие эксперимента.

«В этом году доходов нет у гостевых домов, а по новым требованиям необходимы расходы, в том числе по пожарной безопасности. Например, на 15 номеров сумма составит около миллиона рублей», – пояснил автор обращения, блогер Макс Анапский.

Инициативу готовы поддержать и владельцы гостевых домов.

«Туристов очень мало, а новые расходы, конечно, нам не нужны. И вообще, даже не хочется в это погружаться», – сказал один из собеседников редакции.

По мнению юристов, технически изменить законодательство ради Анапы можно.

«В данном случае необходимо внесение изменений в норматив в части срока действия эксперимента. Либо нужно отдельное постановление правительства с отсрочкой. Насколько это вероятно, оценить сложно, если удастся донести проблему до законодателя и обосновать, то могут предоставить. Ну и логично, что, помимо соответствующего комитета в Госдуме, необходимо направить обращение регулятору – Минэкономразвития», – прокомментировала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Другой вопрос – нужна ли эта отсрочка. Есть мнение, что расходы на легализацию (процедура самооценки и прочее) не критичны. При этом тот факт, что решение будет отложено, оставит гостевые дома в «серой» зоне, а значит, с конкурентным преимуществом перед владельцами официальных отелей, которые должны пройти процедуру классификации в обязательном порядке до 1 сентября (для гостевых домов время на классификацию обозначено с 1 сентября до 1 января 2026 года).

«Времени осталось мало, меньше месяца, но нужно это делать. А иначе штрафы и невозможность рекламироваться в агрегаторах. Планируем на следующей неделе этим заняться», – рассказал TourDom.ru Артур, владелец отеля «Эра».

Он добавил, что большинство собственников небольших гостиниц в Анапе еще не начинали процедуру классификации.

Реакции на инициативу общественников из Госдумы пока нет. Корреспондент TourDom.ru направил запрос депутату Ивану Демченко.

Напомним, закон о легализации гостевых домов Госдума приняла в конце мая. Эксперимент с 1 сентября будет действовать в республиках Алтай, Дагестан, Крым, Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, в Севастополе и на федеральной территории «Сириус».