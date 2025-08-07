Сервис RUSSPASS предложил подборку мест для нескучного отдыха с детьми

Городские музеи и парки, старинные усадьбы и современные музеи, кинопарки и творческие мастерские — Москва предлагает разные варианты семейного отдыха, во время которого будет интересно детям и не скучно родителям. Туристический сервис RUSSPASS рассказал, куда отправиться в столице всей семьей. Места и сценарии активного и познавательного досуга собраны в едином разделе «Москва — детям».

Познакомиться с миром кино и мультипликации

Настоящим местом семейного отдыха стал кинопарк «Москино»: здесь юные гости вместе с родителями вспоминают героев любимых сказок, учатся актерскому мастерству, узнают секреты профессии оператора, участвуют в квестах и не только. Каждые выходные тут проходят мастер-классы, экскурсии, творческие программы, постановочные съемки, спектакли и игры. Например, на экскурсии «Киноэкспедиция» участникам открывают секреты операторской работы, показывают декорации под открытым небом — самый большой в Европе натурный хромакей, аутентичную деревню, улицы Москвы 1940-х годов и палаты Московского Кремля. А комплексная тематическая программа «Киновыходные» позволяет провести в кинопарке «Москино» целый день всей семьей: посмотреть концерты и спектакли в «Театре Гонзаги», поучаствовать в детской анимационной программе или постановочных съемках сцен из известных фильмов, сделать памятные фотографии и пройти иммерсивный квест.

Но еще кинопарк «Москино» — одна из локаций увлекательной RUSSPASS Игры, в которой дети и взрослые могут открывать достопримечательности мегаполисов и ловить мультяшек в дополненной реальности. К игре можно присоединиться в любой момент — достаточно скачать приложение RUSSPASS и перейти на страницу игры, где уже доступна интерактивная карта города. При посещении площадок необходимо на карте игры открыть AR-режим, найти камерой смартфона мультяшку и поймать ее, нажав на нее. За каждую мультяшку игроку даются виртуальные баллы в виде опыта, которые открывают доступ к скидкам до 99% на билеты в музеи и другие развлекательные мероприятия.

Ждут детей и в «Союзмультфильме». Известная киностудия проводит для детей экскурсии, совмещенные с мастер-классами, в рамках проекта «Город открытий». Сперва юные гости путешествуют по музею «Золотая коллекция киностудии «Союзмультфильм»», где знакомятся с Чебурашкой, Крокодилом Геной, Варежкой и другими героями, затем смотрят в кинотеатре подборку новейшей анимации, а после отправляются на мастер-класс по созданию собственного мультфильма. В конце программы каждый ребенок получает сертификат супермультипликатора и сувенир от киностудии.

Отправиться в прошлое, найти сокровище и побывать у Деда Мороза летом

Юных гостей ждут и в старинных городских имениях и усадебных парках, которые в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» приготовили для детей увлекательные квесты, творческие мастерские и подвижные дворянские игры на свежем воздухе. С 2 августа до 14 сентября опытные мастера будут учить гостей сада имени Н.Э. Баумана и Лианозовского парка играть в бирюльки, крокет, городки и бадминтон. В этих же местах детей ждут на квест-экскурсии — увлекательные приключения, во время которых ребята смогут разгадать загадки прошлого и раскрыть тайны, которые хранят усадьбы.

Усадьба Васильчиковых, еще один из участников фестиваля «Усадьбы Москвы» откроет детям удивительный мир военной истории: в музее военной формы ребята увидят настоящие мундиры разных эпох, начиная со времен Петра I. Знакомство с историей становится увлекательным приключением благодаря современным мультимедийным технологиям — юные посетители могут почувствовать себя настоящими исследователями и узнать, как менялся военный костюм на протяжении веков.

А тех, кто верит в сказку и исполнение заветных желаний ждут в Московской усадьбе Деда Мороза. Ведь даже в летнюю жару здесь можно проводить время не менее интересно, чем зимой: например, смотреть на терема, гулять по Тропе сказок и фотографироваться с любимыми героями, принимать участие в уличных мероприятиях, а с экскурсией — заглядывать в сказочные домики. Летом Дед Мороз доверил приглядывать за усадьбой Бабе-Яге. Озорная и изобретательная лесная волшебница ждет активных и любознательных детей и их родителей, чтобы вместе отправиться в «Путешествие по сказочным следам». Круглый год тут работает и мастерская Деда Мороза, в которой маленькие гости могут расписывать акриловыми красками фигурки из бисквитного фарфора — украшения на елку можно подготовить уже сейчас.

Отдохнуть под открытым небом

Современный парк искусств и зеленое пространство в центре Москвы «Музеон» станет открытием для детей и их родителей. Занятие по душе тут найдут малыши, школьники и их родители. Сам парк — настоящий музей под открытым небом, в зоне отдыха находится более 500 необычных скульптурных композиций, среди которых есть и культовые «Дед Мазай и зайцы» Александра Таратынова и «Буратино» Дмитрия Баженова.

Другое уникальное пространство для семейного отдыха на свежем воздухе — парк «Яуза». Огромная территория (сейчас парк считается самым большим в Европе) предлагает множество возможностей для интересного времяпрепровождения. Тут можно заниматься спортом и играть на специальных оборудованных площадках, кататься на роликах и велосипедах, кормить уток и белок и просто бесконечно гулять. Один из увлекательных маршрутов называется «Яуза и окрестности: прогулка по Москве для всей семьи». Пешая прогулка объединяет обширную территорию вдоль реки Яузы, окрестности усадьбы Свиблово и небольшой парк «Акведук». Дорога проходит мимо современного экоцентра, старинных храмов, современной архитектуры и необычных памятников.

Археология советского детства и следы настоящих динозавров

Родители тоже могут окунуться в детство, вспомнить любимые игрушки и показать их своим детям. Одно из таких мест — Музей детства в Центральном детском мире на Лубянке. Плюшевые мишки, неваляшки, заводные игрушки, любимые куклы-пупсы и солдатики — в стеклянных витринах музея собрано более 1 000 экспонатов родом из 1950–1980-х годов. Посетители встретят и героев самых известных и любимых мультфильмов — Чебурашку, Карлсона и Винни Пуха. Погрузиться в атмосферу прошлого поможет аудиогид, который расскажет гостям историю советских игрушек. Музей советских автоматов удивит тех современных детей, которые любят компьютерные игры. Здесь можно сыграть в «Морской бой», «Снайпера», «Авторалли», «Баскетбол» и не только — в экспозиции 59 игровых автоматов. В музее также представлены торговые автоматы с газированной водой, кислородными коктейлями и даже растительным маслом. Сделать передышку можно в комнате отдыха с настольными играми и старыми журналами, в уютном кафе — попробовать молочный коктейль, приготовленный по советскому рецепту, а завершить путешествие — фотографией на память, сделанной в ретро-фотобудке.

А тем, кому интересна история развития жизни, нужно отправиться в Дарвиновский музей. Теории естественного отбора, эволюции и многообразия видов здесь иллюстрируется понятно и доступно — им посвящены множество красочных экспозиций. Самые завораживающие: южно-американский тропический лес с пестрыми птицами, муравьедом и капибарой или жилище древнейшего человека архантропа, в котором в горящем костре тлеют угли.

Кстати, во время осмотра экспозиций стоит быть внимательным — музей стал участником RUSSPASS Игры, поэтому вполне возможно, что где-то рядом с динозавром спрятались мультяшки.

Комитет по туризму города Москвы создает устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Город реализует крупные программы для детского отдыха и образования — образовательно-туристический проект «Город открытий» и программу «Играй в Москву».