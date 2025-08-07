Названы разрешенные для купания места в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что на 7 августа купание разрешено в пяти местах с организованным отдыхом.

Это зона Тропарево в ЮЗАО, Пионерский пруд в ЦАО, Школьное и Черное озеро в Зеленограде, а также Путяевский пруд №1 в ВАО.

В четырех зонах отдыха качество воды ухудшилось, и сейчас Роспотребнадзор не рекомендует там купаться — лишь отдыхать на пляже или заниматься спортом. Это Белое озеро на востоке столицы, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3, а также Мещерское озеро.

Еще четыре зоны отдыха — Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд — приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без купания.

Двумя днями ранее Роспотребнадзор проверил качество воды в московских водоемах и ограничил купание в большинстве зон отдыха. Вода там не соответствует санитарным нормам, в ней выявлены нарушения по микробиологическим показателям. Также в некоторых местах не прошла проверку чистота песка.