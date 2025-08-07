Туристы планируют жаловаться в прокуратуру на РЖД

Пассажиры поездов, которых лишили возможности сэкономить, выкупив свободные места в купе по детскому тарифу и поехать без случайных попутчиков, не хотят сдаваться. Напомним, с июля незанятые места, оформленные на детей, возвращаются в продажу, а билеты аннулируются, если клиент не согласится доплатить до взрослого прайса.

Это приводит к бурным реакциям со стороны туристов на произошедшее как в пути, так и после поездок – в соцсетях РЖД. В основном пассажиров, которым не удалось воспользоваться ранее работавшим лайфхаком, беспокоит, что им не оставляют возможности сделать возврат суммы, потраченной на билет. Это можно сделать только на станции отправления. Они считают себя пострадавшей стороной.

«Я еду в поезде. Мой билет выпустили в продажу. Каким образом, находясь в поезде, я могу обратиться за возвратом денег? Мы уже из Уфы, где сели, успели до Сызрани доехать. И только тут начальник поезда говорит обо всем этом. Почему при посадке в поезд не провели проверку? То есть намеренно дождались, когда физически нет возможности вернуть билет, выпустили в продажу, деньги присвоили. Если это читают юристы, то была бы признательна в содействии написания обращения в Роспотребнадзор, транспортную прокуратуру и Ространснадзор», – негодует одна из пассажирок в соцсетях перевозчика. Вероятно, она была готова попытать счастья оформить возврат во время стоянки на начальной станции своего маршрута.

«Так, а место-то ваше в итоге кто-нибудь занял в пути?» – интересуются проходящие. «Нет, так и ехали всю дорогу одни. Вряд ли на юг кто-то один ездит», – отвечает туристка, тем не менее намеренная добиться возврата своих средств.

«Слушайте, ну если по-честному, вы хотели обмануть, но в итоге остались с носом – есть же правила по выкупу целого купе. Так они даже после того, как никто не подсел, все равно деньги получить хотят», – удивляются люди.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, некоторые из них предлагают убрать техническую возможность выкупа мест по детскому тарифу. Хотя сложно представить, как это возможно с точки зрения алгоритмов – ведь не всегда свободные места выкупаются на уже едущих в купе. Чаще на тех, кто «заболел» или «да не поехал, остался дома».

Ранее TourDom.ru писал, что Федеральная пассажирская компания подтвердила, что незанятые места, купленные по детскому тарифу, будут возвращаться в продажу с момента обнаружения.