Исследование показало, какой тип путешествий предпочитают россияне

Большинство россиян (55%) регулярно отправляются в путешествия всей семьей, 29% делают это время от времени, еще 11% хотели бы отправиться в будущем в отпуск с родными. Лишь 4% вообще не отдыхают с близкими, а 1% предпочитает путешествовать в одиночку. При этом для 81% респондентов семейные поездки — важная традиция, позволяющая сохранить эмоциональную связь между поколениями.

© unsplash

Это показало совместное исследование SOKOLOV и OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство респондентов (80%) предпочитает возвращаться в уже знакомые, полюбившиеся места. Для них отпуск — это возможность поддержать семейные ритуалы в привычной атмосфере. Только 20% стремятся открывать новые направления в каждой поездке.

Совместное путешествие — это не только смена обстановки, но и способ наполнить отношения новыми впечатлениями. Самым популярным форматом остается пляжный отдых (77%). На втором месте — городские поездки с экскурсиями и гастрономическим акцентом (43%), на третьем — уединенные выезды на природу (35%). Каждый пятый выбирает активный отдых с физической нагрузкой — хайкинг, серфинг, спорт. Поездки с фокусом на детские активности (парки, зоопарки) предпочитают 17%, а формат spa и wellness — 15% опрошенных.

Семейный туризм чаще всего остается в границах родной страны: 67% предпочитают путешествовать по России. Ближний Восток занимает второе место по популярности (37%). Далее по частоте выбора — Европа (21%) и Юго-Восточная Азия (20%). Реже выбирают Южную Азию (7%) и Африку (5%).

Комфорт и разумные траты — ключевые ориентиры при планировании поездки (по 52%). Также важны визуальная привлекательность места (36%) и эмоциональное вдохновение, которое оно дарит (35%).

В путешествиях семьи ценят не только отдых, но и возможность укрепить связи. Самыми теплыми моментами отпуска участники называют создание новых воспоминаний (32%), возможность провести время вместе (27%) и эмоциональную перезагрузку (20%).

Традиции и ритуалы занимают важное место: многие семьи регулярно гуляют или отдыхают вместе на пляже (61%), планируют маршрут всей семьей (36%), делают памятные фото (27%) или возвращаются в одни и те же кафе и рестораны (27%). Также сближают визиты в значимые для семьи места (24%), долгие разговоры (23%) и вечерние настольные игры (19%).

Совместные поездки — это еще и повод порадовать близких. Чаще всего путешественники привозят вкусные сувениры — сладости и деликатесы (55%), магниты и памятные мелочи (32%), украшения и аксессуары с местным колоритом (28%). Каждый четвертый делает такие покупки спонтанно — под влиянием настроения и впечатлений от поездки.

Для большинства россиян (41%) комфортный бюджет на семейное путешествие длительностью от 5 до 10 дней составляет от 50 000 до 100 000 рублей на человека. Треть участников опроса предпочитают укладываться в сумму до 50 000 рублей. Более крупные расходы встречаются реже: 7% готовы потратить 200–300 тысяч рублей, а 3% — свыше 300 тысяч.