Волгоградская область делает ставку на экотуризм: живописная река Щелкан с её загадочной историей и археологическими памятниками включена в государственную программу развития. Специалисты отмечают уникальный потенциал этих мест – от древних курганов бронзового века до легендарного родника Карчи. Всего в регионе отобрано 14 перспективных локаций, которые преобразят туристическую карту области.

© runews24.ru

Ранее писали, что всего за два сезона глэмпинг «Лес и река» в Татарстане превратился в флагманский проект эко-туризма, получив господдержку в рамках нацпроекта. Уникальный формат сочетает гламурный кемпинг с первозданной природой: гости могут утром рыбачить на Казанке, днём участвовать в мастер-классах по гончарному делу, а вечером смотреть кино под звёздами в лесной чаше. Ошеломляющий успех локации (92% загрузки в сезон) побудил власти республики запустить сеть из 63 аналогичных объектов, формируя новый стандарт загородного отдыха.

Кроме того, британцу Карлу Бушби понадобилось 27 лет, чтобы обойти Землю.