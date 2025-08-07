В Татарстане открылся новый формат отдыха

Всего за два года глэмпинг «Лес и река» в Татарстане стал эталоном эко-туризма, получив поддержку национального проекта. Здесь гости наслаждаются идеальным балансом комфорта и дикой природы — от купания в лесном озере до вечерних киносеансов под открытым небом. Успех проекта вдохновил власти на создание 63 аналогичных локаций по всей республике, кардинально изменив рынок внутреннего туризма.

В Татарстане на территории комплекса «Байтик» уже два года успешно работает глэмпинг «Лес и река», открытый при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Уникальный проект предлагает гостям комфортный отдых на природе с насыщенной программой — от конных прогулок до мастер-классов. Этот глэмпинг стал частью масштабной программы по развитию локального туризма в республике, где уже работает 63 подобных объекта.

