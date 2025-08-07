Туристы раскупают горбушу в Приморье

Во Владивостоке к концу летнего сезона наблюдается заметное падение стоимости красной рыбы и морепродуктов. По информации агентства VladNews, наибольшим спросом пользуется замороженная горбуша, которую отдыхающие из Краснодарского края приобретают партиями по 5–10 килограммов по средней цене около 3300 рублей за килограмм. Цена форели выше — приблизительно 5900 рублей, однако и её охотно раскупают.

Марина Веремчук, сотрудница местного торгового предприятия, пояснила, что покупатели довольны ценами, особенно привлекательна красная рыба. Основные клиенты — туристы из Краснодарского края и азиатских стран, которые массово берут икру, креветку, углохвостую камбалу и камчатского палтуса.

Причины снижения цен кроются в увеличении улова и расширении ассортиментного перечня, что позволяет покупателям выгодно приобретать свежие и высококачественные морские продукты.