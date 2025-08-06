В Красноярске впервые пройдет Сибирский фестиваль водного туризма

На территории речного клуба «Остров» в Красноярске впервые состоится Сибирский фестиваль водного туризма.

Как сообщает sibnovosti.ru, организаторы приготовили насыщенную программу.

С 15 по 17 августа гостей фестиваля ждут выставка катеров, лодок и аэролодочной техники, тест-драйвы и активности на воде, квесты, мастер-классы, лекторий, шоу с участием гидроциклов и флайбордистов, а также пикник у воды с живой музыкой.

Ранее сообщалось, что Красноярский край готовится к музыкальному фестивалю, посвящённому 90-летию дирижёра Ивана Шпиллера. Он пройдёт с 31 августа по 13 сентября.