Африканская страна отказала России в аренде самолетов авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщает издание Addis Insight.

По данным источника, генеральный директор эфиопского авиаперевозчика Месфин Тасев решительно опроверг сообщения, что компания ведет переговоры о сдаче самолетов в аренду России. Свое заявление он сделал после публикации в CH-Aviation Эфиопии ведут переговоры со своими российскими коллегами относительно потенциального соглашения о лизинге бортов с их техническим обслуживанием.

Тема была поднята в ходе двусторонней встречи официальных лиц стран 29 июля, на которой обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в области авиации. Однако Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA) пояснило, что не давало распоряжение об аренде местным авиалиниям воздушных судов.

«Нам самим нужно больше самолетов», — отметил Месфин, подчеркнув, что сдача лайнеров в аренду противоречит текущей стратегии авиакомпании.

Также основной причиной, по которой Ethiopian Airlines не намерена заключать такую сделку, являются санкции.

«Россия находится под санкциями, а авиакомпания имеет прочные операционные и коммерческие связи с США. Мы работаем в соответствии с международными нормами и законодательством Соединенных штатов и не готовы рисковать, нарушая законы», — подчеркнул гендиректор перевозчика.

Ранее сообщалось, что администрация президента США стала инициатором покупки у Катара самолета Boeing 747 для Дональда Трампа. Самолет, оцениваемый в 400 миллионов долларов, сначала хотели взять в аренду, но затем задумались о его покупке.