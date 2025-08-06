Пассажирское судно отправилось в первый рейс из Сочи в Сухум

Пассажирское судно «Комета» отправилось в первый рейс из Сочи в Сухум. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ.

Уточняется, что тестовый рейс выполняет судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Его вместимость составляет 120 пассажиров.

Директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко рассказала РИА Новости, что основное преимущество «Кометы» — это скоростные характеристики. Время в пути до столицы Абхазии составит два с половиной часа. Она добавила, что билеты на судно не продавались, и расписания регулярного сообщения между курортами пока нет. По словам Фоменко, организационные выводы будут сделаны после тестового рейса.