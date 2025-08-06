Аллергики пожаловались на отсутствие вагонов без животных в южных поездах

На фоне новостей о расширении списка животных, которые теперь пассажирам можно брать с собой в поезда – ФПК разрешила провоз летающих поссумов и сурикатов, туристы не понимают, почему на некоторых направлениях у них нет возможности ехать в вагоне без животных. В редакцию TourDom.ru обратились туристы, которые не смогли найти такого варианта в поезде № 480С Сухум – Санкт-Петербург: все вагоны – и купейный, и плацкартные – имеют маркировку «провоз животных разрешен». А в одном из самых популярных крымских поездов – № 092 Москва – Севастополь – везти четвероногих и хвостатых можно в любом купейном вагоне – без них только плацкарта.

Проблема с аллергией, в том числе на животных, по сути, актуальна для каждого четвертого жителя России. Когда альтернативы нет совсем, некоторые из них решают ориентироваться на схемы вагонов, где у ФПК и ГЭС с недавних пор указываются места пассажиров с животными – выделяются темно-серым цветом и даже можно посмотреть, как долго продлится соседство.

Но на практике, как всегда, есть нюансы. «Ситуация: на соседнем месте едет пассажир с собакой. Когда покупали билет, оно другим цветом выделено не было, а у меня аллергия на шерсть», – рассказала одна из пассажирок в чате РЖД. Такая ситуация может сложиться, если, например, ранее купленные билеты сдали и их купили повторно. Оказалось, что есть и другие тонкости:

«Если билет для проезда с животных оформляли через официальный сайт, то наличие такого попутчика обязательно будет видно другим пассажирам, но если место выкуплено через кассу, то это может на сайте и не отразиться», – пояснили корреспонденту TourDom.ru в Центре поддержки клиентов РЖД.

А вот что делать аллергикам и астматикам в таких случаях, рассказать не смогли, посоветовав отправить письменный запрос по адресу info@rzd.ru. Что мы и сделали. И нам ответили:

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То есть разбираться с ситуацией, если рядом без предупреждения оказался мощный аллерген, придется по факту и самостоятельно, потому что такой формат общения со специалистами РЖД не настраивает на быстрое решение вопроса. Пассажиры рекомендуют в этих ситуациях искать начальника поезда и пытаться решить ситуацию с ним – впрочем, учитывая загруженность южных поездов в сезон вариант с пересадкой на другое место сложно себе представить. Редакция обратилась в пресс-службу перевозчика с предложением прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

В пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс» корреспонденту TourDom.ru пояснили:

«Чтобы аллергику не попались такие соседи, ему нужно покупать билеты в вагон класса 2Э – в нем провоз животных разрешен только при условии выкупа всего купе. И если вы приобрели место первым, никакого питомца вам гарантированно не «подселят». Кроме того, с животными вы не встретитесь в большинстве плацкартных вагонов (класс 3Э)».

Такие правила распространяются на все поезда этого перевозчика.

Тем временем стоит помнить, что, например, в случае с авиаперевозками у пассажиров с аллергией на животных ни альтернативы, ни выбора места подальше от четырехлапых пассажиров нет совсем – переноски разрешены у всех ведущих авиакомпаний и на схеме не отображаются.