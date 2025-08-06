Стало известно, сколько туристов ездили Крым этим летом

Этим летом наблюдается значительный скачок в количестве бронирований крымских отелей по сравнению с предыдущим годом. Согласно анализу сервиса Твил.ру, лидером по росту популярности стал город Саки, расположенный на западном побережье, где спрос вырос на впечатляющие 150% за год.

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Существенный подъем количества бронирований, в сравнении с летом 2024 года, также зафиксирован в Черноморском (+125%), Севастополе (+118%), Мисхоре (+116%), Морском (+105%), Евпатории (+103%), Оленевке (+89%) и Керчи (+81%). Аналитики отмечают, что самый бюджетный отдых в прибрежных отелях Крыма можно найти в Керчи, где средняя стоимость ночи составляет 3350 рублей. Самые высокие цены на проживание зафиксированы в Оленевке – 5533 рубля за ночь.

Средняя продолжительность пребывания туристов в Саках, Черноморском и Морском составляет шесть ночей. Отдыхающие предпочитают проводить неделю в Мисхоре, пять ночей в Оленевке, четыре дня в Севастополе, а минимальный срок бронирования приходится на Керчь – три ночи.

В список лидеров по увеличению бронирований также вошли Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае (136%) и Майкоп в Адыгее (98%).

С начала текущего года Крым принял более 3,7 миллиона туристов. Об этом ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, что это на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наиболее востребованным направлением остается Южный берег Крыма, принявший 48% от общего числа отдыхающих. Западное побережье выбрали 26% туристов, а восточное – 14%.

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