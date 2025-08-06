Как добраться о лечебного озера Медвежье в Курганской области без авто

Добраться до лечебного озера Медвежье в Курганской области без личного автомобиля — задача не из простых, особенно для работающих людей с ограниченным графиком. Журналист URA.RU поделился своим опытом путешествия на фестиваль грязи: между Курганом и Петухово ходят поезда, но автобусные рейсы напрямую до озера неудобны по времени. Выходом стал автобус от туроператора, который обеспечил комфортный трансфер и позволил насладиться озером без стрессов и неудобств.

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Транспорт

Между станциями Курган-Пассажирский и Петухово курсируют поезда: №060С Кисловодск — Новокузнецк (отправление в 06:44, прибытие в 09:04), №202С Анапа — Красноярск (отправление в 08:44, прибытие в 11:01), а также №270С Адлер — Чита (отправление в 09:42, прибытие в 12:00). Стоят билеты от 1488 рублей.

Автобусные рейсы до самого озера оказались неудобны по времени. Например, если забронировать домик на два дня на глэмпинге — суббота и воскресенье, то выезд должен состояться накануне в пятницу в 15:30 (856 рублей). Для работающего человека с графиком 5/2 это неудобно. А в субботу рейсов нет совсем. Конечно, есть рейсы до Петухово, но из него нужно добираться либо до санатория, либо до села

Такси из Петухово до села Новое Ильинское, где сосредоточены многие глэмпинги и кемпинги, стоит около 1000 рублей. Мне же удалось добраться иначе: был куплен билет на автобус от туроператора. Тур подразумевал отдых на берегу озера Медвежье во время проведения фестиваля грязи.

Проживание

Стоимость проживания в санатории «Озеро Медвежье» начинается от 4784 рублей за одноместный номер категории «Джуниор сюит» и достигает 11200 рублей за двухместный номер той же категории. Цены на стандартные двухместные номера варьируются от 8780 до 10400 рублей в зависимости от корпуса и планировки. В стоимость путевки включены проживание, климатотерапия, терренкур, организация досуга и пользование лечебным пляжем в летний сезон.

Распространен досуг и в селе Новом Ильинском. Здесь располагается много глэмпингов и кемпингов. Цены на проживание в глэмпинге «Берлога» в домах A-frame начинаются от 1625 рублей, в глэмпинге «Березка» за модуль — от 6500 рублей, а в кемпинге «Медвежка» эконом-вариант для четырех человек стоит от 2800 рублей. Однокомнатные дома на базе отдыха «Озеро Медвежье», гостевой дом «Малинка» и двухэтажный коттедж гостиницы «Медок» доступны от 7778 рублей, номера гостевого комплекса «Катрин и Беатриче» — от 2667 рублей, а семейный двухместный номер на базе отдыха «Залесье» обойдется минимум в 3210 рублей.

Вместе со своей компанией и благодаря туроператору мне удалось собрать с собой на отдых палатку. Тур подразумевал отдых на один день.

Впечатления

Для тех, кто ищет уединения с природой, я бы не рекомендовала посещать озеро во время проведения на нем фестиваля. Шумная атмосфера и суета не способствует расслаблению, а впоследствии может даже заболеть голова.

Что касается грязи, ради которой люди массово приезжают на озеро, стоит учесть, что со стороны санатория и его пляжа нужную рапу легко раздобыть. Дно побережья рыхлое, и ничего копать под водой практически не нужно. Со стороны Нового Ильинского дела обстоят иначе: дно по большей части твердое. Чтобы добыть грязь, придется либо искать раскопанные лунки, либо копать дно самому.

Также на берегу озера присутствует характерный для него запах. Приятным его назвать нельзя.